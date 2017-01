Aggredito da uno sconosciuto poi fuggito, inveisce sui poliziotti intervenuti

UDINE - Prima strattonato e poi colpito, più volte, da uno sconosciuto, che in seguito sarebbe scappato. E’ questa la dinamica di quanto accaduto nella serata del 20 gennaio in piazza Primo Maggio - come chiarito dal Messaggero Veneto. La ricostruzione è stata fornita agli inquirenti da una testimone. Le volanti della polizia hanno notato un gruppo di giovani discutere con una certa animosità, in prossimità del chiosco che si trova nella piazza. Uno era ferito e sanguinava.

Nessuna denuncia

Quando gli agenti hanno domandato chiarimenti, il ragazzo, un 25 enne di Oderzo, ha cominciato a inveire contro i poliziotti, rifiutandosi anche di dare i sui documenti. Portato in questura, per lui è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale - come precisato dal quotidiano. In quanto all’aggressione che lo ha visto vittima, il giovane non ha voluto sporgere denuncia. Accompagnato al Pronto soccorso cittadino è stato preso in carico dei medici che hanno proceduto a suturare la lacerazione sull’arcata sopraccigliare destra.