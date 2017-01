La Fiorentina supera il Tavagnacco 4 a 1

TAVAGNACCO - Un Tavagnacco generoso lotta ma deve cedere alla Fiorentina, che si dimostra squadra superiore tecnicamente, soprattutto nel primo tempo. 4 a 1 il finale al Comunale di via Tolmezzo, con le ragazze di mister Cassia che solo nel recupero riescono a segnare il gol della bandiera con Brumana. Per le Viola a segno Parisi (doppietta per lei), Bonetti e Caccamo. La Fiorentina centra l’undicesima vittoria consecutiva e sale a 33 punti in classifica. Il Tavagnacco resta inchiodato a quota 19.

Il primo tiro della partita arriva al 5’, con Parisi che comincia a scaldare le mani a Copetti. Passa un minuto e ancora la numero 14 viola chiama in causa l’estremo difensore del Tavagnacco. Al 10’ tiro dalla distanza di Bonetti, ma Copetti è attenta. La Viola spinge e grazie alla fantasia di Parisi riesce a rendersi pericolosa in più occasioni. Al 13’ proprio Parisi porta in vantaggio la Fiorentina: lasciata sola in area, su cross da calcio d’angolo, infila Copetti di testa. L’ex gialloblu non esulta, per rispetto verso i suoi vecchi tifosi.

La Viola continua a premere e al 15’ si rende ancora pericolosa prima con Orlandi, poi con Bonetti. A questo punto si sveglia il Tavagnacco e comincia a produrre gioco, ma la porta di Ohrstrom resta comunque distante. Al 42’ Bonetti impegna Copetti su punizione dalla distanza: la sua respinta è corta e sulla palla si avventa Parisi che raddoppia.

La ripresa si apre con le gialloblu in avanti. Al 6’ Brumana si trova a tu per tu con Ohrstrom, la numero 1 delle Viola è brava a respingere la conclusione a mezz’altezza. Al 7’ e al 12’ la solita Parisi si porta dalle parti di Copetti, ma la palla, in entrambi i casi, esce di un soffio. Maria Zuliani è costretta a uscire per infortunio, dopo un colpo al ginocchio. Il Tavagnacco non si arrende, ma la Fiorentina continua ad attaccare: al 24’ tiro di Bonetti, al 36’ conclusione di Adami. Passano due minuti e al 38’ terza rete della Fiorentina con Bonetti, abile a raccogliere una respinta in area e a segnare. Al 43’ c’è spazio anche per la quarta rete della Fiorentina con Caccamo, che sfrutta al meglio un lancio al bacio di Parisi e supera Copetti con un preciso rasoterra a fil di palo. Al 46’ rete del Tavagnacco con Brumana.

Il Tavagnacco tornerà in campo sabato a Torino contro il San Bernardo Luserna: sarà l’occasione per rifarsi dopo due sconfitte consecutive.

UPC TAVAGNACCO – FIORENTINA WOMEN’S FC 1-4

UPC TAVAGNACCO: Copetti, Martinelli, Frizza, Pochero (Paroni), Sardu, Tuttino, Brumana, Camporese, Cecotti (Dri), Filippozzi, Zuliani (Cotrer). All. Cassia

FIORENTINA WOMEN’S FC: Ohrstrom, Guagni, Linari, Adami, Orlandi, Mauro (Caccamo), Bonetti (Zazzera), Bartoli, Parisi, Vigilucci (Fusini), Tortelli. All.Fattori

ARBITRO: Pierobon di Castelfranco Veneto

MARCATORI: 13’ pt Parisi, 42’ pt Parisi, 38’ st Bonetti, 43’ st Caccamo, al 46′ st Brumana

NOTE: ammonite Pochero e Martinelli

SPETTATORI: 400 circa