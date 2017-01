Dal Fvg un convoglio di approvvigionamenti per il Centro Italia

UDINE - Friuli Venezia Giulia impegnato attivamente nelle zone terremotate dell'Abruzzo con i mezzi di Fvg Strade ai quali domenica si è aggiunto un convoglio di approvvigionamenti della Protezione civile che, alle 6 di mattina, guidata dall'assessore regionale Paolo Panontin, è partita da Palmanova in direzione Montorio al Vomano, comune abruzzese di 8 mila abitanti in provincia di Teramo.



«Stiamo facendo la nostra parte - ha commentato Panontin - cercando di garantire il migliore sostegno alla popolazione colpita da terremoto e maltempo. Ringrazio tutto il personale coinvolto a ogni livello nelle operazioni di emergenza, sono eccezionali nel farsi trovare sempre pronti».

Nel frattempo i mezzi di Fvg strade sono stati impegnati nella giornata di sabato per consentire ai soccorritori di trarre in salvo le 150 persone, compresa una scolaresca con i professori, bloccate da giorni all'interno del Grand Hotel Panorama, a quota 1.500 metri sul Passo Lanciano, in località Majelletta nel comune di Pretoro.



In particolare, Fvg Strade ha utilizzato allo scopo frese lancia neve, mentre il camion con lama e spargitore è stato impiegato assieme alla mini pala nel predisporre i piazzali per accogliere i pullman destinati all'avvenuto recupero delle scolaresche.