I volontari del Cnsas stanno operando nella zona di Teramo

UDINE - Le due squadre del Cnsas Fvg partite sabato mattina dal Friuli Venezia Giulia saranno riunite per operare insieme nell'area del teramano. In questa zona si trovano infatti ancora molti borghi e casolari con stalle rimasti isolati dopo le forti nevicate dei giorni scorsi.

Dopo essere stati ricevuti al Centro operativo comunale della Protezione Civile a Penne, dove, nella sede di una palestra c'è sede del coordinamento per le operazioni all'albergo di Rigopiano, i dieci tecnici friulani del soccorso alpino e speleologico con i due fuoristrada speciali sono stati direzionati a Teramo. Gli altri quindici uomini partiti con la colonna della Protezione Civile hanno atteso disposizioni a Civitanova Marche.

Le previsioni del tempo per domenica indicano qualche schiarita alternata a passaggi nuvolosi e dunque non è certo che ci siano le condizioni di visibilità sufficienti affinché gli elicotteri del soccorso possano alzarsi in volo e raggiungere le località più isolate del teramano per sondare la situazione. I tecnici del Cnsas del Fvg sono comunque anche attrezzati e pronti per partire a piedi, usando gli sci da alpinismo. Le due squadre provenienti dal Friuli opereranno comunque assieme nella zona indicata.