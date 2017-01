Due persone denunciate per ‘possesso ingiustificato di armi atte ad offendere’

UDINE – Due persone sono state denunciate per ‘possesso ingiustificato di armi atte ad offendere’ da carabinieri e polizia.

Nel primo caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campoformido, che hanno identificato un 25enne della provincia friulana trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo. Un arnese utilizzato solitamente come ‘sfollagente’ dalle forze dell’ordine. Il giovane quindi è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere.

Il secondo caso da riguardato un migrante afghano di 19 anni, trovato in possesso di un tondino uncinato di trenta centimetri di lunghezza, utilizzato solitamente in edilizia per le armature. Il giovane l’ha estratto dal giubbotto dopo una lite con un altro migrante. Il fatto è avvenuto in via Brigata Re. Il 19enne è stato denunciato dalla polizia.