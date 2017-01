UDINE – Ecco qui alcune idee per trascorrere la domenica.

Pontebba ultimo giorno per la Snow Art

Il ghiaccio inteso come forma di espressione artistica. A Pontebba torna ‘Snow Art Pontebba’, il 2° Festival internazionale delle sculture di neve. L’appuntamento si chiuderà il 22 gennaio nel centro al confine tra Valcanale e Canal del Ferro. Tutti i dettagli sono qui.

Sister Act al Teatro Nuovo

Travolgente, divertente, scatenato, Sister Act sarà in scena sul palcoscenico del Teatro Nuovo domenica 22 gennaio, alle 17. Nei panni di Deloris, alias Suor Maria Claretta, la madrilena Belia Martin, già applaudita protagonista dell’edizione spagnola del musical, affiancata da un gruppo spettacolare di oltre venti artisti fra i quali il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora e Suor Cristina, special guest e famosissimo volto del talent The Voice Italia.

‘I Concerti Cividalesi’

L’evento promosso dall’associazione Sergio Gaggia di Cividale e dedicato alla memoria dell’avvocato Antonio Picotti, si chiudono con il concerto ‘Presente e tradizione’. Domenica 22 gennaio, alle 18, a Bottenicco di Moimacco, nella sala della Fondazione de Claricini, la musica del compositore austriaco Alfred Huber dialogherà con un capolavoro sconosciuto (il doppio concerto per pianoforte, violino ed orchestra) del suo celebre connazionale Franz Joseph Haydn. L'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, assieme alla violinista ungherese Estzter Haffner e al maestro Andrea Rucli al pianoforte saranno i protagonisti della serata.

I Mates al Terminal Nord

I Mates, gli youtuber più amati dai ragazzi incontreranno i fan, domenica 22 dalle 15, per autografare le copie del libro ‘Veri Amici’, un diario in cui il quartetto più famoso del web racconta il percorso che li ha portati al successo. St3pNy (Stefano Lepri), Anima (Sascha), Vegas (Giuseppe) e SurrealPower (Salvatore), ovvero i Mates, hanno conquistato la rete grazie ai videogiochi e oggi con quasi quattro milioni di iscritti sui loro canali YouTube e cento milioni di visualizzazioni al mese, possono vantare il titolo di star del web. Giovani con tanta voglia di divertirsi e di far divertire, i Mates hanno deciso di mettere nero su bianco la loro storia con il libro ‘Veri Amici’.

Favole a merenda

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti che vedono sempre il tutto esaurito, proseguono le Favole a merenda con un pomeriggio speciale: Domenica 22 gennaio, dalle 16 alle 17.30, sarà in scena il nuovo spettacolo di Anà-Thema dal titolo ‘Nonna Carmela e Cappuccetto Rosso’ con la regia di Luca Ferri. Il Piccolo Atelier Teatrale di Anà-Thema in piazza XX Settembre (galleria Antivari) a Udine ospiterà l’ormai famosa Nonna Carmela che dopo la fortunata tournèe dei tre porcellini, ritorna a grande richiesta con una storia tutta nuova e divertente. Si consiglia la prenotazione, ingresso 5 euro, nel prezzo è compresa la merenda. Info e prenotazioni 04321740499 - 345.3146797, info@anathemateatro.com, www.anathemateatro.com.

Piccolipalchi

Tre appuntamenti, domenica 22 gennaio, con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Fondazione CRUP e degli enti locali aderenti. A Grado andrà in scena lo spettacolo di marionette ‘La bella addormentata nel bosco’ dedicato ai bambini dai 4 anni in su mentre a Monfalcone la compagnia Rosso Teatro presenterà ‘Il paese senza parole’ per i bambini dai 6 anni in su. Il Teatro Candoni di Tolmezzo, infine, ospiterà una doppia replica – alle 15.30 e alle 17 – di ‘Little Bang’, originale mostra-spettacolo dedicata ai bambini dai 6 anni in su che tenta di rispondere all’eterna domanda sull’origine dell’Universo.

Teatro sosta urbana

Tsu chiude la sessione invernale degli spettacoli nei quartieri udinesi con «Squarciapace», domenica 22 gennaio alle 17.30 alla sala Comelli in viale Volontari della Libertà 61 a Udine. Lo spettacolo, nato da un’idea di Caterina Di Fant e Lucia Linda – entrambe parte della squadra di Tsu –, a partire da un’indagine sulle paure primordiali dell’uomo, come il buio e il silenzio, affronta le paure legate alla nascita e alla crescita. La regia è di Valentina Rivelli, produzione del Teatro della Sete. Lo spettacolo aprirà Teatrolandia 2017. Il biglietto d’ingresso allo spettacolo è di 3 euro. Al termine, brindisi e incontro con gli attori.