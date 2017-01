Terza sconfitta per l'Udinese che perde a Empoli

EMPOLI - L'Empoli piega l'Udinese nel finale grazie al colpo di testa di Mchedlidze e allunga a 11 punti il vantaggio sul terzultimo posto in classifica. I friulani restano fermi a quota 25 punti, con la terza sconfitta consecutiva.

Una partita che sembrava destinata a concludersi sullo 0 a 0. Così almeno fino all'82', quando è arrivata la rete dei padroni di casa. «E’ la prima volta che abbiamo steccato secondo me, tutti, si vince e si perde insieme - queste le parole di mister Delneri -. La partita poteva finire 0-0, hanno giocato male entrambe le squadre, Oggi non abbiamo sgarfato niente. Dispiace perché sapevamo che potevamo vincere, lottando. Abbiamo pagato a caro prezzo una chance per caso. Eravamo consapevoli delle difficoltà della partita, davanti non abbiamo mai punto, la squadra ha avuto poco movimento, poca forza. Periodo molto complicato, non vogliamo continuare in questo anonimato, dobbiamo cambiare marcia».

E domenica altra sfida proibitiva dopo quelle con Juventus e Inter: al Friuli arriva il Milan. "Confidiamo di riprenderci - continua nella sua analisi Delneri - dobbiamo sgarfare di più altrimenti non andiamo da nessuna parte. Oggi c’è da arrabbiarsi a differenza delle altre due sconfitte. La tifoseria sa che diamo sempre il massimo, dobbiamo recuperare energie anche mentali e avere più attenzione, perché le partite finiscono quando l’arbitro fischia».