Cividalese muore cadendo in montagna. La moglie aveva fatto la stessa fine nel 2003

CIVIDALE DEL FRIULI – La moglie era morta nel 2003 precipitando dallo Jof di Montasio. Lui, Lorenzo Beltrame, 66enne di Cividale del Friuli, ha perso la vita domenica durante un’escursione in montagna, sulle cime al di là di Passo Monte Croce Carnico, in Carinzia.

Per un atroce destino, l’uomo è caduto in un burrone precipitando per oltre 200 metri e finendo sulle rocce. L’allarme è scattato alle 13, con un compagno di escursione di Beltrame che ha avvisato i soccorsi. Soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili, se non per constatare la morte dell’escursionista e recuperare il corpo.

L’incidente è avvenuto tra il monte Laucheck e il Polinik, poco dopo il confine. Illesi i due compagni di escursione.