La Gsa torna al successo espugnando il campo di Recanati

UDINE - La Gsa Udine espugna il campo di Recanati, fanalino di coda del girone est della A2, per 68 a 84. Due punti pesanti quelli conquistati dalla formazione di coach Lardo, giunti dopo le critiche (e il successivo chiarimento con la società) seguenti alla sconfitta casalinga con Piacenza. Dopo due quarti sostanzialmente in equilibrio, la Gsa ha avuto ragione dei padroni di casa (che schieravano ancora il centro Reynolds, all’ultima partita nelle Marche prima del tesseramento con Reggio Emilia) grazie ad un parziale di 18 a 0 registrato tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto. Vittoria di squadra per i bianconeri, ha riconosciuto Lardo a fine partita, senza, però, tacere del contributo importante della coppia straniera Ray (top scorer con 30 punti) e Okoye (15 punti e, soprattutto, 17 rimbalzi), e del fondamentale apporto di Pinton (10 punti) e Ferrari (8 punti e 4 assist), decisivi nel break vittorioso.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio e del tiro da tre punti, in particolare per una Gsa che si esalta con un ottimo 8/12 nel tiro dalla distanza senza al contempo mai segnare da due punti. Lardo rischia Diop nel ruolo di centro e gli affianca Traini, Ray, Okoye e Ferrari. Traini e Ray (14 punti nei soli primi 10’) girano a mille e mettono a segno canestri pesanti, ma Recanati tira pure bene da tre ed ha una buona presenza sotto canestro con Raynolds e Maspero. La fotografia di questa fase del match è la serie di bombe che intercorre tra i punteggi di 5-1 e l’11-10: ben 5 triple in sequenza, tre di Udine e due di Recanati, con la ciliegina sulla torta dei tre punti realizzati da Diop. L’equilibrio al tiro si riflette sul punteggio che vede le due squadre andare sul 28 a 28 all’intervallo.

In apertura di secondo quarto c’è il primo canestro da sotto della Gsa, segnato da Cuccarolo che ha preso il posto di Diop. La Gsa va sul +3 con una tripla di Gatto (35-38), massimo vantaggio udinese dei primi venti minuti, ma subisce il ritorno dei padroni di casa anche per alcuni falli mal spesi, in particolare da un nervoso Zacchetti (cui vengono fischiati tre falli in un amen), che consentono numerose gite alla lunetta ai padroni di casa. Grazie a Marini, Recanati macina punti sotto canestro e si porta a +6, concludendo la seconda frazione avanti per 50-44.

Nella ripresa, entra Nobile in una Gsa Udine più attenta in difesa (con Diop che praticamente annulla Reynolds) e decisa in attacco. Ray con 7 punti di fila riporta in parità gli ospiti (53-53), ma deve essere sostituito da Lardo, dopo che gli viene fischiato il suo quarto fallo personale, lasciando posto all’ingresso di Pinton. Il veneto è fondamentale nel tenere dietro i padroni di casa nonostante le due bombe di fila della guardia americana Bader (per il resto ben contenuto dagli udinesi) e, insieme ad Okoye, consegna il vantaggio bianconero all’ultimo intervallo grazie ad un break di 7 a 0 (63-66).

La Gsa incrementa il parziale a proprio favore all’inizio dell’ultima frazione di fronte ad una Recanati del tutto incapace di rimanere in partita. Ferrari (altra prova tutta sostanza per lui) segna sei punti di fila con movimenti d’astuzia sotto canestro, poi arriva una bomba di Okoye e un canestro da sotto di Pinton: il tabellone segna il punteggio di 63-77 ed Udine ha le mani sulla partita. Un canestro di Loschi da sotto interrompe il parziale udinese di 18 a 0, ma ormai è troppo tardi per i padroni di casa, i due punti in classifica finiscono in Friuli.

US Basket Recanati - G.S.A. Udine 68-84 (28-28, 50-44, 63-66)

US Basket Recanati: Riccardo Bolpin 13 (2/4, 1/2), Jalen Reynolds 11 (4/11, 0/0), Giacomo Maspero 9 (1/2, 2/4), Leonardo Marini 9 (2/2, 0/1), Stefano Spizzichini 8 (2/4, 1/2), Travis Bader 7 (0/3, 2/5), Federico Loschi 6 (1/4, 1/5), Gennaro Sorrentino 5 (1/5, 1/2), Massimiliano Fossati 0 (0/0, 0/0), Riccardo Andrenacci 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Armento 0 (0/0, 0/0), Nicolas Breccia 0 (0/0, 0/0). All. Sacco. Note: tiri liberi 18/31, tiri da due 13/35, tiri da tre 8/21.

G.S.A. Udine: Allan Ray 30 (5/14, 4/6), Stanley onyekachukwu Okoye 15 (1/6, 3/10), Mauro Pinton 10 (2/2, 2/7), Andrea Traini 9 (0/0, 3/7), Michele Ferrari 8 (4/8, 0/0), Ousmane Diop 6 (1/2, 1/1), Gino Cuccarolo 3 (1/4, 0/0), Tommaso Gatto 3 (0/0, 1/1), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/0), Joel Zacchetti 0 (0/1, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Manuel Vanuzzo 0 (0/0, 0/0). All. Lardo. Note: tiri liberi 14/17, tiri da due 14738, tiri da tre 14/32.