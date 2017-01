Busettini e il suo clavicembalo volano in Sudafrica

TARVISIO - Cape Town e il Sudafrica: questa la prossima destinazione del musicista tarvisiano Alberto Busettini. Dopo Usa, Francia, Germania e Lussemburgo, è ora la volta della splendida Città del Capo, che si prepara a ospitare le prodezze al clavicembalo dell’artista 'made in Valcanale'.

Aberfoyle Baroque, organizzazione rinomato nel panorama della musica antica negli Stati Uniti, co-diretta da Carolyn Winter e Jessica Honigberg, ha deciso di investire sul clavicembalista tarvisiano promuovendolo, tra gli altri artisti internazionali, in concerti e Masterclasses in America e Sudafrica, dove svolge parte della propria attività. Alberto Busettini terrà una masterclass in collaborazione con il College of Music del Sudafrica e il suo dipartimento di musica antica diretto da Grant Braesler: tema della masterclass al clavicembalo 'L’influenza della tecnica clavicembalistica francese nell’opera tastieristica di J. S. Bach'.



Tra gli allievi che per una settimana potranno studiare sotto la guida del maestro friulano anche Dominic Daula, giovane talento che si è fatto notare nel panorama musicale del Paese e di recente vincitore di una borsa di studio postgraduate presso il Royal Northern College of Music di Manchester. Aberfoyle Baroque ha voluto dare l’opportunità al giovane sudafricano, tra i tanti partecipanti al corso, di affinare la propria formazione prima di partire alla volta dell’Inghilterra.

Gli eventi sudafricani vedranno al collaborazione di Willem Kroesbergen, cembalaro olandese famoso in tutto il mondo, che da tempo risiede proprio a Città del Capo. Alberto Busettini terrà poi un atteso concerto per la Rassegna Musicale 'St. George’s Cathedral 2017 Concert Series': l’artista si cimenterà in opere di Domenico Scarlatti, J. S. Bach e Royer, dalla celebre sonata K. 175, al tardo francese 'Les Vertigo' per concludere con Fantasia Cromatica e Fuga, un percorso virtuosistico al clavicembalo che incanterà l’appassionato e ricco pubblico di Città del Capo.