Serracchiani: Snow Art, ghiaccio che valorizza Pontebba

PONTEBBA - «Snow Art è un evento in cui la Regione crede e che sostiene perché valorizza le nostre realtà invernali sotto il profilo culturale e sportivo. Pontebba va riscoperta e iniziative come questa richiamano tanti visitatori e ne valorizzano il centro e le strutture, le piste e il palaghiaccio». Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che oggi ha percorso le vie del centro di Pontebba per ammirare le sculture in ghiaccio proposte nell'ambito della seconda edizione di Snow Art, evento che anima l'intera cittadina da venerdì scorso allorché sono stati anche inaugurati i nuovi percorsi per ciaspe e nordic walking in Val Gleris.



Le statue di ghiaccio, aspetto più caratteristico della manifestazione, sono realizzate da 24 artisti suddivisi in otto squadre: Argentina, Bulgaria, Canada, Italia, Francia insieme a Germania, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna. Sarà una votazione popolare, attraverso una semplice schedina, a decretare il vincitore.



Per realizzare le complesse opere, che richiedono l'utilizzo di specifiche tecniche e l'utilizzo per ciascuna di 27 metri cubi di ghiaccio, sono occorsi una settimana di lavoro e l'impegno di oltre 50 volontari. Nel suo giro a Pontebba, Serracchiani è stata accompagnata dal sindaco Ivan Buzzi e dagli assessori Gian Mario Luigi Cappellaro e Anna Anzilutti, oltre che da Walter Bonatti e Roberto Vuerich del Gruppo Val Gleris. Prima delle premiazioni delle sculture, il Palaghiaccio Claudio Vuerich ospiterà stasera alle 20 un musical on ice per concludere quindi la serata con l'estrazione di una lotteria finale.