Ruba smartphone, tablet e soldi in stazione: denunciato un rumeno di 30 anni

TARVISIO - Un rumeno di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio per aver derubato una donna nigeriana in transito nella stazione di Boscoverde. A essere sottratti sono stati 250 euro, un tablet e un telefono cellulare. Il fatto è avvenuto sabato alle 7 del mattino.

Appena accortasi del furto, la donna si è rivolta all'ufficio della Polfer per sporgere la denuncia. Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza all'interno della stazione, gli agenti hanno individuato il responsabile, diramando la nota di ricerca ai colleghi sul territorio.

Il rumeno è stato fermato qualche ora dopo sulla statale 13 a Fusine, diretto probabilmente in Slovenia, e a bordo della sua auto è stata ritrovata la refurtiva. L'uomo è stato quindi portato in caserma per gli adempimenti di rito e denunciato per la violazione degli articoli 624 e 625 del codice penale.