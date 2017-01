Nidi d’infanzia, al via le iscrizioni

UDINE - Il Comune di Udine informa che le domande di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno 2017/2018, la cui frequenza inizia di regola il 1° settembre, potranno essere consegnate a partire dal 1° febbraio e fino 31 marzo. Le richieste possono essere presentate on line oppure fissando un appuntamento personalizzato con gli operatori del Comune. Nel primo caso è sufficiente collegarsi, tra il 1° febbraio e il 31 marzo, al sito del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it): cliccando sull'icona dedicata all'iscrizione, si verrà reindirizzati alla pagina in cui, seguendo le istruzioni riportate, si potrà completare la procedura prevista per l'iscrizione al servizio di nido d'infanzia.

Su appuntamento

Per chi invece avesse difficoltà di qualunque genere nella compilazione on line del modulo di iscrizione è possibile, nel periodo tra il 23 gennaio e il 24 marzo, fissare un appuntamento personalizzato telefonando ai seguenti numeri: 0432.1272-444/903/797. Nella data indicata, compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo, le famiglie potranno recarsi negli uffici di viale Ungheria 15 e compilare la domanda con l'assistenza del personale comunale. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0432.1272 825/737/576 oppure scrivere all’indirizzo email asilinido@comune.udine.it.