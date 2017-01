Tiravano palle di neve alle auto in transito sulla A23: denunciati

AMARO - Anni fa c'erano persone che si 'divertivano' a gettare massi dai cavalcavia delle autostrade. Una 'moda' che causò diverse vittime alla fine degli anni '90. Quello che è successo in Carnia è sicuramente meno grave, ma altrettanto pericoloso.

Tra minorenni sono stati segnalati alla Procura dei Minori di Trieste, come rende noto la Questura di Udine, per aver lanciato palle di neve alle automobili in transito lungo l'autostrada A23 Udine-Tarvisio, all'altezza di Amaro, in direzione sud. Un 'gioco' che avrebbe potuto avere pesanti conseguenze per gli automobilisti, non tanto per le conseguenze dirette della palla di neve, quanto per lo spavento che l'impatto con un corpo in movimento può creare.

Il fatto è accaduto domenica pomeriggio poco prima delle 15. I tre ragazzi, hanno un'età compresa tra i 10 e i 13 anni. Dopo essere stati raggiunti dalla Polizia, sono stati riaccompagnati a casa e riaffidati ai genitori.