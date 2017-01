Leoncini apre a nuove alleanze: "Vanno superati i vecchi schemi destra-sinistra'

UDINE - A chi gli chiede qual è stato il suo percorso politico, prima di rispondere sorride per poi aggiungere che «se fossi superbo potrei dire che è lo stesso di Mattarella, di Prodi, di Rosy Bindi, di Letta e di Franceschini». Ovvero: Dc, Ppi, Margherita e infine Pd, di cui è segretario cittadino di Udine, eletto nel 2014. Per Statuto il rinnovo delle cariche dovrebbe essere imminente, ma a Udine come in tutte le ‘periferie’ si applicano, spiega Enrico Leoncini, «le direttive nazionali e regionali. A Udine si vota il prossimo anno e un tempo le cariche sarebbero state procrastinate per garantire continuità. Ora è tutto cambiato, per cui vedremo».

Segretario, qual è lo stato di salute del Pd cittadino?

«Nel disastro generale teniamo duro. Certo, il quadro non è favorevole. Fortunatamente, a Udine non si è votato. Tuttavia, in questa situazione generale sicuramente difficile, siamo confortati dal risultato del referendum. Il ‘sì’ in città è stato infatti decisamente più alto che nel resto della Regione».

E del calo dei tesserati cosa mi dice?

«Che è vistoso a tutti i livelli, ma che a Udine la situazione è migliore grazie a una campagna porta a porta».

Quante sono le tessere del Pd?

«Un po’ meno di 200».

Il relativo successo al referendum è merito anche di Honsell?

«Honsell viene definito da Serracchiani un sindaco forte e, vista la sua prudenza nei giudizi, mi sembra un riconoscimento importante. Abbiamo comunque un’amministrazione forte che ha gestito una situazione emergenziale difficile».

Restiamo su Honsell: come sono i rapporti con il Pd?

«Honsell non era del Pd e noi lo abbiamo sostenuto ugualmente. Ufficialmente, i rapporti hanno sempre funzionato. Noi, tuttavia, abbiamo più volte ripetuto che adesso il Pd ha l’ambizione di esprimere internamente il sindaco».

Un passo indietro. Prima accennava all’emergenza. Immagino quella dei profughi?

«Si, qui abbiamo evitato una seconda Ventimiglia».

Certo, ma questo non vi ha posto al riparo da critiche anche severe da parte di molti cittadini.

«Comprendiamo perfettamente il disagio di chi ha i problemi sotto casa. La stessa situazione si verifica altrove con i passaggi a livello, con gli inceneritori ecc. Ma c’è anche il solito discorso del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. E quindi dell’interpretazione dei problemi. Vero, i disagi ci sono stati, ma la situazione era davvero difficile e noi abbiamo fatto di tutto per ridurli al minimo».

Torniamo al candidato sindaco che, dice lei, dovrà essere un dem.

«Partivamo con questa ambizione, ma visto come si è evoluto il quadro politico credo che sarebbe saggio puntare su una condivisione, e quindi creare una coalizione".

Calandoci nel concreto questo significa che…?

«Che da soli non riusciamo a eleggere il sindaco perché ci vorrebbe il 51% dei consensi. Servirà, dunque, una specie di cordata e un progetto per ragionare e raggiungere gli obiettivi che poi andremo a individuare».

Insomma, prima il progetto poi il candidato?

«Certamente, perché un nome non basta. Il toto-candidato piace molto ai media, ma noi dobbiamo pensare ad altro».

Per esempio alle primarie?

«Mah, mi pare siano passate un po’ di moda. Noi le prevediamo per Statuto. Se si faranno, dovranno essere di coalizione. Le facessimo all’interno del Pd, ne usciremmo pericolosamente divisi».

A suo avviso con chi dovreste essere inclusivi?

«Questo credo sia il nocciolo della questione».

E dunque?

«Ritengo che sarebbe opportuno superare gli schemi tradizionali per intercettare nuove aree della società civile, andando oltre vecchi schemi tradizionali come destra e sinistra. Credo anche che il problema si porrà per il Pd regionale e nazionale. Ma serviranno parecchi passaggi».

Cosa pensa dell’uscita di Enrico Bertossi?

«Bertossi potrebbe essere di aiuto a una colazione allargando i margini del Pd. Ma dovrebbe essere disposto ad aiutarci. Non ho capito se si sente vicino a noi o se sta guardando a destra».

Forse attende una chiamata?

«Probabile. E ci sarà sicuramente. Bertossi è un interlocutore che non va preso sottogamba e che potrebbe darci una grossa mano».

Ma lui ha detto di scendere in capo per fare il candidato sindaco.

«Noi siamo il Pd e qualcosa rappresentiamo. Non possiamo imporre un candidato, ma individuare un percorso di condivisione. Bertossi vuole presentarsi solo e fare il candidato? Mi pare un approccio impegnativo».

Lui insiste affermando che sono in tanti ad averglielo chiesto.

«Noi non abbiamo riscontri su quali mondi rappresenti. Gli industriali? Non mi sembra. La Cciaa? Non mi pare. So che che è stato con noi fino alle regionali e poi ha fatto il presidente di Informest. Insomma, sembrava organico al Pd. Se adesso ha altre idee ce lo dica».

Enzo Martines non nasconde il desiderio di essere candidato. Lei cosa ne pensa?

«Sicuramente è un ottimo candidato. Credo anche abbia conoscenze e consensi in diverse realtà sociali. E sappiamo che il consenso del partito non è sufficiente».

Un giudizio sul M5s in città?Calo vistoso9 di tesserati?

«È una grande incognita. In città segnali di grande successo non li hanno avuti. E se passa il proporzionale… Ma il discorso ci porterebbe lontano».

Perché tanti dicono che la città è morta?

«Credo sia un modo di dire. Del resto, lo sport preferito è il mugugno. Tutte le opere pubbliche realizzate negli anni – da piazzale D’Annunzio, al cavalcavia voluto da Candolini, dal teatro a piazza XXVI Luglio – sono state sempre contestate».

Udine è ancora capitale del Friuli?

«Questo è un tema molto bello. E adesso non si può scindere dalla riforma delle Uti grazie alle quali la grande Udine è a portata di mano, ma con un hinterland messo a sistema superando vecchie ritrosie e adottando la bandiera del Friuli visto che la Provincia è stata soppressa».

Si sentirebbe di fare una critica a Serracchiani o di darle qualche suggerimento?

«Francamento no perché ha fatto tanto e ha sofferto molto. E e non raccoglie come tutti quelli che in questi frangenti si sacrificano. Anche Obama se ne va con i calci nel sedere. Serracchiani ha affrontato temi pesanti, ha gestito crisi industriali e ha realizzato riforme che nessuno aveva cercato di fare». (d.p)