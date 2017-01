L'impegno del Soccorso Alpino Fvg a Pietracamela

UDINE - I dieci tecnici del Cnsas Fvg convocati dal sindaco di Pietracamela sono stati al lavoro tutto il giorno fino a sera, con le torce frontali, sui tetti della località teramana, un borgo storico dalle viuzze strette, a sgomberare le coperture dal sovraccarico di un manto di consistente spessore e di notevole peso specifico. Va dai due ai tre metri e ottanta l'altezza della neve accumulatasi in questa zona situata alle pendici settentrionali del Gran Sasso e nella località sciistica di Prati di Tivo supera anche i quattro metri e mezzo.

Il peso specifico su un metro quadrato di superficie è di circa sette quintali, trattandosi di neve particolarmente carica di umidità: un rischio palese per le architetture storiche presenti. E' stato necessario scavare per le vie del paese dei cunicoli tra muri di neve per poter creare dei varchi e accedere alle abitazioni. I tecnici del Cnsas Fvg hanno lavorato incessantemente con le pale sui tetti assicurati con imbracature e corde sgomberando la copertura dell'abitazione di un anziano ottantaseienne, quella di una locanda e quella dell'unico negozio di alimentari del paese.

I volontari del Cnsas al lavoro (© Cnsas Fvg)

I volontari del Cnsas al lavoro (© Cnsas Fvg)

I volontari del Cnsas al lavoro (© Cnsas Fvg)