La corsa a ostacoli nel fango arriva a Cividale

CIVIDALE DEL FRIULI – Una corsa a ostacoli, naturali e artificiali, che sta spopolando in mezzo mondo. In gergo si chiama ‘Mud Race’, disciplina che l’Asd Laguna Champ di Grado ha deciso di portare a Cividale del Friuli, connotandola con la storia di questa località e chiamandola perciò ‘Longobard Race’. L’appuntamento è fissato per il 3 giugno 2017 e gli organizzatori non pongono limiti al numero di partecipanti, auspicando di superare quota 1.000 già alla prima edizione. Dopotutto cosa c'è di più divertente di correre nel fango?

L’immagine scelta per rappresentare la ‘Longobard Race’ (realizzata graficamente da Cristian Della Vedova) dà l’idea di cosa potrà essere questa corsa, che unisce forza fisica, estro, fantasia, resistenza e voglia di divertirsi tra strade, sentieri e sterrati, superando ostacoli come balle di fieno, guadi nel fango, montagne di terra, fossati, fiumi, ‘tappeti’ di pneumatici e molto altro.

«La Longobard Race – spiegano gli organizzatori – è una delle più attese Mud Race del Nord-Est Italia. Si svolge a Cividale del Friuli sfruttando le naturali bellezze del territorio che fornisce colline, sentieri e torrenti perfetti per rendere stimolante l’attività. La corsa si svolge tra percorsi naturali e parte delle strade della città di Cividale per la distanza totale di 12 km». Alla Longobard Race ci saranno due tipologie di batterie: competitiva e non competitiva, con un ‘Campo Addestramento Longobard Junior’ per i più piccoli.

Tutto nasce grazie ad alcuni componenti dell’Asd Laguna Champ di Grado che partecipando alla ‘Spartan Race’ di Orte hanno cominciato ad appassionarsi. Entrati a far parte della Federazione di specialità, l’Asd ha dato il via al progetto ‘Longobard Race’, concretizzatosi grazie all’appoggio del Comune di Cividale.

Le prime iscrizioni cominciano già ad arrivare (per tutte le info www.longobardrace.com), con la formula di questa corsa che sta attirando la curiosità di sportivi e non, anche perché non è necessario indossare le scarpe da ginnastica o la tuta all’ultima moda: il partecipante può vestirsi come vuole (da barbaro, da ballerina, in giacca e cravatta). Un format che piace soprattutto alle donne. Non resta che attendere il 3 giugno per capire quale sarà il richiamo della ‘Longobard Race’.