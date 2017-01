Serata all’insegna del Teatro, in città!

UDINE – Doppio appuntamento a Udine con la magia del Teatro, al Giovanni da Udine arriva Bertand Chamayou, mentre al cinema Centrale va di scena, in diretta live, dalla prestigiosa Metropolitan Opera House di New York, ‘Romeo e Giulietta’.

Al Teatro nuovo Giovanni da Udine

Appuntamento musicale tutto dedicato alle iridescenze impressioniste di Maurice Ravel e alle atmosfere romantiche di Franz Liszt quello che attende il pubblico del Giovanni da Udine, martedì 24 gennaio, alle 20.45. La data segna infatti l’arrivo sul palcoscenico friulano di uno dei più applauditi interpreti contemporanei dei due compositori, il pianista francese Bertand Chamayou. Classe 1981, Chamayou ha inaugurato la sua brillante carriera vincendo giovanissimo i primi importanti riconoscimenti. Autore di memorabili esibizioni sia come solista che accanto alle più prestigiose orchestre, è apprezzato a livello internazionale anche per le sue numerose e pluripremiate incisioni dedicate a Schubert, Mendelssohn, Ravel e Liszt – tra cui l’integrale degli Anées de pèlerinage per l’etichetta Naïve – che lo hanno consacrato fra i migliori interpreti del momento. E proprio alla discografia che ha reso celebre Bertrand Chamayou è orientato il programma della serata.

Info e biglietteria: Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine) dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche online dai siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it.

Al Cinema Centrale

Martedì 24 gennaio alle 20 arriva al cinema Centrale in diretta live dalla prestigiosa Metropolitan Opera House di New York, ‘Romeo e Giulietta’. La prevendita dei biglietti (biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro) è attiva on-line e alla cassa del cinema. Quando Diana Damrau e Vittorio Grigolo hanno recitato insieme fronteggiandosi nella Manon del Met, nel 2015, il New York Times ha detto, «la temperatura sale quasi a ebollizione ogni volta che Damrau e Grigòlo sono sul palco insieme.» Eccoli quindi di nuovo insieme nel ruolo di amanti della più classica delle opere, nello sfarzoso e procace adattamento shakespeariano di Gounod!Gianandrea Noseda dirige la ricchissima partitura musicale. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.