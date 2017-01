La Protezione civile Fvg ricostruirà la scuola dell'Infanzia di Sarnano

UDINE – La comunità friulana ricostruirà la scuola dell’Infanzia di Sarnano, in provincia di Macerata. L’intervento sarà realizzato dalla Protezione Civile regionale e l’obiettivo è riuscire a consegnare la struttura ‘chiavi in mano’ per l’inizio del prossimo anno scolastico. Burocrazia permettendo. Per riuscirci serve 1 milione di euro: cifra che in parte sarà coperta dalla Regione, in parte arriverà dalle donazioni di cittadini e aziende del Fvg. Per tutti coloro che volessero donare è possibile farlo utilizzando l’Iban della Pc regionale, Iban IT47 W 02008 02230 000003120964 (causale ‘Sisma Centro Italia’).

L’iniziativa è stata presentata dalla governatrice Debora Serracchiani nella sede della Regione, a Udine, Al suo fianco l’assessore Paolo Panontin, il direttore della Pc regionale, l’Associazione dei Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione, l’Anci, l’Ente Friuli nel Mondo e l’Ufficio scolastico regionale. Tutti insieme per riuscire a far ‘risorgere’ la comunità di Sarnano, sulla falsa riga di quanto avvenuto in Friuli nel 1976.

«Sono stati fatti diversi sopralluoghi da parte dei tecnici della Pc Fvg – ha spiegato Serracchiani – e con il commissario post terremoto Vasco Errani è emersa la necessità di intervenire sugli edifici pubblici. Ecco perché ci siamo concentrati su un paesino delle Marche, regione che pur non avendo avuto vittime ha subito gravi danni a causa del sisma. Abbiamo scelto di intervenire sulla scuola dell’Infanzia di Sarnano, comune di 3.265 abitanti, dov'erano accolti 82 bambini. La struttura è stata fortemente lesionata – ha aggiunto Serracchiani – e dovrà essere abbattuta. Qui ricostruiremo la nuova scuola». Attualmente i bambini sono ospitati in tre tende nel palazzetto dello sport di Sarnano.

«Per concretizzare il progetto – ha detto ancora la presidente – abbiamo chiesto aiuto all’Associazione dei Comuni terremotati e dei sindaci della ricostruzione, all’Efnm, all’Anci, all’Ufficio scolastico regionale. Vogliamo coinvolgere anche i cittadini e le aziende, in modo da farla diventare un’iniziativa dell’intera comunità regionale». Da qui l’appello per la raccolta fondi sul Conto della Pc regionale, dove sono già arrivati, dalla fine di agosto a oggi, 146 mila euro. La fase della progettazione della nuova scuola è già stata avviata e quello che sorgerà sarà un edificio strategico di classe 4, che potrà essere utilizzato anche per future emergenze. Una scuola rinata e finanziata dal Friuli e dalla sua gente.