Ultimi posti per i corsi di ballo e di attività motoria dolce

UDINE - Ci sono ancora posti disponibili per nuove sessioni dei corsi di attività motoria dolce e di ballo di gruppo organizzati dall'ufficio Progettazione Sport e Movimento del Comune di Udine. Complessivamente sono 11 i turni a disposizione, diversificati per giornate e orari e senza distinzioni tra le diverse fasce di età.

Già attivi

I corsi, partiti ufficialmente il 16 gennaio per un totale di 24 lezioni, sono ospitati in nove palestre del territorio: Zardini in via Padova 9 (il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18), San Domenico in via Massaua 2 (il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19), D’Orlandi in via Sabbadini 52 (il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18), Vecchiatto in via San Pietro 60 (il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19), Zorutti in via XXX Ottobre 17 (il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18), Carducci in viale Tricesimo 52 (il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18), 4 Novembre in via Magrini 4 (il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19), Fermi in via Pradamano 21 (il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19) e Nievo in via Gorizia 19 (il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20). È già prevista inoltre anche una sessione primaverile da 12 lezioni in programma a partire dal 26 aprile.

Corso di ballo di gruppo

Accanto ai corsi di attività motoria viene riproposto anche il corso di ballo di gruppo nella palestra della Nievo. L'iniziativa prevede un pacchetto di 10 lezioni in programma il venerdì dalle 18 alle 19 con una tariffa unica di 27,50 euro. Anche in questo caso è prevista una sessione primaverile con inizio il 31 marzo.

Le modalità di iscrizione ai corsi di attività motoria prevedono tariffe differenziate, oltre ad un’agevolazione per i titolari di certificazione Isee, uguale o inferiore a 30 mila euro, da presentare al momento dell’iscrizione. La tariffa ordinaria è di 88,57 euro per gli adulti (ridotta 59,05 euro) e di 70,45 euro per chi ha più di 65 anni (ridotta 35,22 euro). Per frequentare i corsi è obbligatorio il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità.

Informazioni dettagliate sono a disposizione sul sito del Comune e sul volantino disponibile nelle circoscrizioni oltre che all'ufficio Progettazione Sport e Movimento (0432 1272800 dalle 9 alle 13) e al Punto Informa (tel. 0432/1273717). Per le iscrizioni ci si può rivolgere allo Sportello del cittadino attivo nelle circoscrizioni dalla 2^, 3^, 5^ e 7^ (il lunedì dalle 10 alle 14, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 18).