Per l'emergenza neve coinvolti 135 volontari

UDINE – La presidente Debora Serracchiani e l’assessore Paolo Panontin hanno fatto il punto sull’impegno dei volontari del Fvg in Centro Italia.



Mercoledì rientrerà il personale di Fvg Strade, che per primo è stato impiegato sui luoghi dell’emergenza per lo sgombero della neve. Poi ci sono state le colonne mobili della Protezione Civile, del Corpo Forestale e del Cnsas, con 135 uomini impegnati nella pulizia di strade e borghi dalla neve e nel salvataggio di persone rimaste bloccate.



Una parte del personale volontario è rientrata lunedì, l’altra metà farà ritorno in Friuli mercoledì, visto che è ancora impegnata per liberare i tetti dalla neve accumulatasi. «Ringrazio tutti gli uomini per l’impegno profuso – ha affermato la presidente Serracchiani – così come ringrazio il direttore della Protezione Civile regionale Sulli e l’assessore Panontin. I nostri uomini rientrano ma continuiamo a mantenere la disponibilità per intervenire in qualunque momento».