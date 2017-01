E' una 76enne di Udine la donna investita tra piazzale Unità e via Tullio

UDINE – La Polizia locale di Udine ha ricostruito la dinamica dell’investimento che martedì mattina è avvenuto tra piazzale Unità d’Italia e viale Tullio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11.30.

Un 39enne di Udine, alla guida di un’Audi, si è immesso su piazzale Unità d’Italia provenendo da via Ciconi quando all’altezza dell’inizio di via Tullio, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, ha urtato un pedone. Si tratta di una donna di 76 enne di Udine, che è finita a terra procurandosi ferite e contusioni varie. Per questo è stata costretta a essere accompagnata al Pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

Nel momento in cui l’Audi ha urtato la signora, è stata tamponata da una Citroen condotta da un 51enne di Martignacco. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi.