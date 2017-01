Altri 9 volontari del Cnsas in Abruzzo. Martedì salvato un cavallo bloccato nella neve

UDINE - Sono partiti mercoledì mattina alle 7 da Palmanova altri nove tecnici - cinque provenienti da Trieste e gli altri quattro da altre zone del Friuli - con competenze alpinistiche e speleologiche per dare il cambio a una delle squadre operativa in Abruzzo. Un avvicendamento necessario dopo quattro giorni di lavori molto intensi. Mercoledì sera rientreranno in Friuli Venezia Giulia sette dei dieci tecnici che in questi giorni hanno operato in autonomia, prima nel teramano e poi ad Arsita e Pietracamela in collaborazione diretta con il sindaco.

Nella giornata di martedì, a Pietracamela e nella vicina frazione di Intermesoli, i tecnici del Cnsas - Fvg si sono divisi in due gruppi per continuare a sgomberare tetti carichi di neve dall'alto peso specifico. Sono state alleggerite le coperture di tre edifici, tra cui quello dell'abitazione di una persona disabile e quello del municipio di Pietracamela, risalente al XVIII secolo. Proprio qui il sindaco ha deciso di spostare la sede operativa per le operazioni dei prossimi giorni.



Episodio di rilievo della giornata di martedì è stata la chiamata per soccorrere dei cavalli in pericolo. Uno era rimasto bloccato nella neve profonda esausto ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Bellinzona. L'altro si trovava su un ripido costone roccioso, bloccato tra due faglie di distaccamento di una valanga, dette bocche di balena. Due tecnici del Cnsas - Fvg si sono calati nel punto più ripido legati alle corde e hanno operato lavorando per ore in posizione pericolosa ed esposta al possibile distacco di valanga per scavare un invito nella neve al cavallo, che era spaventato e imbizzarrito, in direzione della parte di pendio meno ripida, da dove è riuscito ad uscire