Doppio incendio nella notte in Friuli

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Doppio incendio, nella serata di martedì, in Friuli, con l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Il primo allarme è scattato verso le 22 in località Cascina Rinaldi, a San Giovanni al Natisone. Come riferisce l'edizione on line de Il Gazzettino, i pompieri del Distaccamento di Cividale del Friuli hanno raggiunto il luogo in cui sono divampate le fiamme evitando il peggio. Il fuoco, infatti, stava per propagarsi a un vicino capannone, dove sono contenuti attrezzi di lavoro.

Il secondo rogo è scoppiato in Alto Friuli, a Pontebba, poco prima di mezzanotte. In questo caso le fiamme hanno avvolto uno stavolo, con i Vigili del Fuoco volontari di Pontebba che, con il loro intervento, hanno evitato che l'incendio coinvolgesse anche i mezzi posteggiati nella struttura. Solo un trattore è rimasto danneggiato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.