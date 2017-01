Svelati gli speaker di TEDxUdine 2017

UDINE – Lo scorso settembre il Diario di Udine, per primo, aveva dato la notizia che TED sarebbe sbarcato a Udine. Ormai, a poco più di un mese dall’evento, che sarà dedicato al tema del Tempo, è praticamente tutto definito e gli organizzatori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli.

La parola agli organizzatori

Il 3 marzo il Salone del Parlamento del Castello di Udine si tingerà di rosso…e di storie! Le storie dei 12 speaker scelti per il TEDxUdine. Tre le aree tematiche che saranno approfondite: l’area 'science', dove si confronteranno tra loro quattro persone che si occupano di scienza da diverse prospettive, l’area 'experience', dove si parlerà di come le grandi storie possono nascere anche da piccole esperienze di vita quotidiana, e infine l’area 'work', con l’intento di raccontare come sta cambiando il mondo del lavoro.

«Siamo onorati di avere come nostri ospiti questi dodici speaker – dichiara l’organizzatrice Eva De Marco – perché crediamo fortemente nel messaggio che ci verranno a comunicare e perché sono tutte persone di grande valore».

Ecco chi saranno gli speaker

L’organizzazione è riuscita a ‘toccare’ molti ambiti differenti dalla 'scienza più pura', con la fisica Francesca Vidotto e l’informatico Massimo Franceschet, alla musica con Javier Romero fino alla biologia con Mauro Giacca, direttore generale del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. Sul tema del lavoro, si passa da esperienze di grande rilievo con Luca Crepaccìoli, Silvia Paoli Tacchini, che è riuscita a coniugare l’idea di famiglia e l’idea di genitorialità in un progetto moderno e innovativo. E ancora, la professoressa Valeria Filì, che parlerà di come le politiche dello Stato siano la chiave di svolta per permettere di ridefinire e migliorare il ‘tempo delle donne’, per passare poi al giovane Priel Korenfeld, classe 1983, che interverrà sul tema dell'inclusione dell'Altro. Infine, l’area 'delle esperienze', con una riflessione sul nostro ruolo di uomini e donne immersi in un fluire quotidiano di eventi, guidati dalla saggezza del professor Angelo Floramo, per poi risalire da questo percorso introspettivo fino alle cime più alte delle nostre montagne, con Erica Beltrame. A chiudere questa lunga carrellata di storie, gli ultimi due nomi: Maurizio Lugnan e Marco Tarondo, che racconterà la storia della sua famiglia di orologiai.

Come partecipare al TEDxUD

A partire da venerdì 3 febbraio sarà possibile procedere all’acquisto dei biglietti per la manifestazione, biglietti che sono stati associati a due diverse tipologie di pacchetti. Il 'biglietto conferenza' permetterà l’ingresso alla manifestazione nella giornata di venerdì 3 marzo e darà diritto a un posto a sedere in sala; pranzo e pause caffè presso la 'Casa della Contadinanza'; Gift bag e gadget realizzati per l’evento. Il 'biglietto cena più conferenza', invece, darà diritto a tutto quanto offerto dal 'biglietto conferenza' più la possibilità di partecipare alla cena con gli speaker, il Team TEDxUdine e i partner, in programma la sera di giovedì 2 marzo nei locali dello spazio di coworking 'Lino’s & Co', in via Di Prampero Antico 7, a Udine.

Questi i partner dell’evento Quin, Procne, Bluenergy, MAW (Men At Work) Goccia di Carnia, Confartigianato Udine e Banca Popolare di Cividale.