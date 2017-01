Entra nel vivo la rassegna che celebra la Giornata della Memoria

UDINE – Ecco qui alcuni eventi in programma oggi a Udine.

Visi(On)Air

Mercoledì 25 gennaio torna l’appuntamento con Visi(On)Air: sul palco del bar del Visionario, alle 20.30, la berlinese Masha Qrella, che fonde con eleganza disco-pop ricercato e songwriting introspettivo. Il concerto è a ingresso libero. Visi(On)Air è organizzato dal C.E.C. in collaborazione con The Mechanical Tales e Hybrida. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie o la pagina Facebook.

L’Ora delle Storie

Un percorso interculturale attraverso le storie e le fiabe etniche, per conoscersi meglio, in un’ottica di educazione al dialogo, all’integrazione e alla pace. Tutto questo è ‘Storie dal mondo’, il modulo dell’Ora delle Storie che questo mese sarà dedicato alle fiabe e ai racconti afghani. L'appuntamento è per mercoledì 25 gennaio, dalle 17 alle 17.50 nella sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, in Riva Bartolini. Protagonista dell'incontro, realizzato in collaborazione con Ospiti in arrivo, sarà Mirwais Kirimi, che parlerà ai bambini di usi e costumi del suo paese d'origine, l'Afghanistan appunto, e della sua esperienza italiana in qualità di volontario che accoglie gli immigrati in stazione. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Eventi in occasione del Giorno della Memoria

Con l'avvicinarsi del 27 gennaio, giorno che dal 2000 celebra la Giornata della Memoria, in ricordo dell’anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, entra nel vivo la rassegna organizzata dal Comune di Udine proprio per la Shoah. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 25 gennaio alle 17.30 in sala Ajace con un incontro dedicato al libro di don Guglielmo Biasutti ‘Ebrei e cattolici in Italia’, edito a Udine nel 1937, in pieno ventennio fascista.

Dialoghi in Biblioteca

Mercoledì 25 gennaio 2017, alle 18, nella Sala Corgnali della Biblioteca Civica ‘V. Joppi’, nuovo appuntamento con il ciclo ‘Dialoghi in Biblioteca’ organizzato dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura, nel corso del quale si presenterà il libro Il cappellano Martin Čedermac di France Bevk, pubblicato l’anno scorso nella prima traduzione italiana a Cividale dalla casa editrice Most. Interverranno monsignor Marino Qualizza e Roberto Dapit (Università di Udine).