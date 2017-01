Anziano sequestrato e costretto a consegnare somme di denaro

CASTIONS DI STRADA – Un anziano di Castion di Strada è stato sequestrato a scopo di estorsione da una cittadina romena di 35 anni. L’uomo, 71enne, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Aviano dopo essere riuscito a fuggire. Nei confronti della donna, Viorica Linkan, 35 anni, è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

L’uomo è la donna erano vicini di casa e avevano avuto ‘problemi’ già dal 2008, quando la rumena , chiese ripetutamente somme di denaro che l'uomo le consegnò. Alla fine dell’agosto 2016, altro capitolo della ‘storia’ travagliata tra i due. L’'anziano avrebbe accettato l'invio a trascorrere qualche giorno con lei e il convivente ad Aviano. Qui la coppia lo avrebbe però chiuso in casa per oltre due settimane, costringendolo a consegnare loro 1.300 euro in contanti, prelevandolo dai bancomat della zona, costringendolo a inviare sms per riferire ai familiari di trovarsi in vacanza e prendendo le chiavi della sua auto.

La notte del 17 settembre scorso, dopo due settimane di ‘prigionia’, l'anziano è fuggito avvisando i carabinieri di Aviano ed è stato affidato ai suoi familiari.