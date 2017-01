Spacciatore 'beccato' con 70 grammi di cocaina e 180 grammi di hashish

UDINE - Un 44enne albanese, Taku Muci, è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato in flagranza di reato. L'uomo, al termine di un'attività antidroga svolta nei primi giorni del mese di gennaio 2017 in città, è stato sorpreso con circa 70 grammi di cocaina e 180 grammi di hashish.

Nei primi giorni del 2017, il personale della Squadra Mobile ha cominciato a tenere sotto controllo un condominio situato nei pressi dell’Ospedale civile di Udine, dove erano state notate delle strane movimentazioni. In una circostanza è stato controllato un soggetto, conosciuto quale consumatore di sostanze, trovato in possesso sia di cocaina che di hashish. Si è quindi giunti all'individuazione del possibile spacciatore, il 44enne albanese, pregiudicato e già destinatario di ordine di espulsione dal territorio nazionale. I successivi servizi svolti hanno permesso di verificare che lo stesso, dopo essere stato contattato dai suoi ‘clienti’, si recava nel piano scantinato, dal quale usciva per poi consegnare la ‘merce’ agli acquirenti.

Nel pomeriggio del 19 gennaio, nel corso dell’ennesimo servizio di appostamento, è stato osservato che il cittadino albanese recuperava un piccolo involucro da una scatola esterna di derivazione dell’impianto elettrico, scatola posta nei pressi della cantina di pertinenza dell’abitazione dello spacciatore. E' quindi scattata la perquisizione e l’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina.

L’ulteriore attività di ricerca nel piano interrato ha consentito il sequestro di ulteriori 5 involucri contenenti 55 grammi di cocaina, un involucro contenente 180 grammi di hashish, un bilancino di precisione, la somma di 700 euro in contanti, ritenuto provento di spaccio, e due telefoni cellulari.