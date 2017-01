Striscione contro lo spettacolo gender a Cervignano

CERVIGNANO – Dopo Pordenone tocca a Cervignano. L’associazione Veneto Fronte Skinheads ha affisso all’esterno del teatro Pasolini di Cervignano uno striscione contro lo spettacolo ‘Fa’ Afafine-Mi chiamo Alex e sono un dinosauro’ in programma mercoledì 25 gennaio.

Uno spettacolo contestato in quanto affronta la questione del gender (dell’appartenenza a uno dei due sessi) raccontando la storia di un adolescente alla scoperta di sé e della sua identità sessuale, facendo apparire il protagonista, Alex, come un bambino che il lunedì si sente maschio e il martedì femmina. Un modo di rappresentare la realtà che per alcuni nasconderebbe una sorta di cospirazione contro la famiglia tradizionale.

Una versione di affrontare la questione gender che non piace all’associazione Veneto Fronte Skinheads, che ha voluto manifestare la propria contrarietà con la scritta ‘La vostra cultura è contro natura…giù le mani dai nostri figli. No gender’.