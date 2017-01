Disegnata la piscina del futuro: sarà a impatto zero

TAVAGNACCO – La parola d’ordine è ‘risparmio energetico’. Perché attualmente la situazione della piscina di Feletto Umberto è a dir poco disastrosa, con una dispersione di calore piuttosto elevata. Per questo il progetto che disegna la nuova area delle piscine, a due passi dalla sede di Hypo Bank, sarà all’insegna del verde, del contenimento energetico, delle energie alternative. Il progetto è già stato messo nero su bianco da Enrico Gatti e giace da qualche tempo nei cassetti del Comune di Tavagnacco. Ci vorrebbero un paio di milioni di euro per realizzarlo, ma procedendo a lotti funzionali l’attuale gestione, rappresentata da Massimiliano Panipucci, è certa di poter procedere a gradi e di reperite le risorse con un aumento dei ricavi. Trattandosi di un project financing, il capitale investito sarà interamente privato.

Oggi la piscina sorge su un’area di 9 mila metri quadrati, utilizzata solo per un terzo. Ecco quindi l’idea di sfruttare tutto lo spazio a disposizione realizzando una seconda piscina interna dedicata solo alle attività sportive come l’acquagym o l’acquagag. Il progetto prevede poi il rifacimento e l’ampliamento degli spogliatoio con la realizzazione di una piscina esterna da 50 metri a servizio di un’area verde utilizzabile come solarium durante la bella stagione. Una vera e propria ‘spiaggia’ sull’erba con tanto di docce, cabine, area giochi, zone ristoro e colonna per l’arrampicata libera. Per finire è prevista una sala dedicata alle attività di corpo libero come il cross fit o la zumba. Tutti elementi, come si diceva, al 100’ energeticamente sostenibili e con un impatto minimo nel territorio.

L’intenzione è di dar vita a una vera e propria cittadella dello sport dove la famiglia potrebbe trascorrere una giornata di svago tra allenamento, sole e attività ludiche. I lavori potrebbero essere completati in 3 anni. Ora spetta al Comune di Tavagnacco decide il da farsi e soprattutto dare l'ok a un progetto in grado di far fare un ulteriore salto di qualità a questo territorio.

Ecco come sarà la nuova piscina di Feletto (© Diario di Udine)

