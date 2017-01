Emergenza neve: in Abruzzo resterà solo il Soccorso Alpino Fvg

UDINE - Le squadre del Cnsas del Friuli Venezia Giulia resteranno le uniche, nell'ambito del Soccorso Alpino, a operare nelle zone del Centro Italia colpite dall'emergenza neve. La decisione è stata presa dal Coordinamento nazionale che dopo aver stabilità il ritiro di tutti gli operativi dall'Abruzzo, ha prorogato la permanenza dei volontari del Fvg a Intermesoli fino a sabato 28 gennaio.

Nella giornata di mercoledì, intanto, a Pietracamela (Teramo) è arrivatoil primo cambio squadre dal Friuli Venezia Giulia, con quattro speleologi da Trieste e poco dopo nel pomeriggio una seconda squadra dalla Carnia composta da tre uomini della stazione alpina di Forni Avoltri e da uno di Pordenone. I tecnici del Cnsas hanno continuato a lavorare sugli edifici, ripulendo in 4 ore la copertura della caserma dei carabinieri e poi quello a doppia falda dell'asilo dove sono alloggiati molti volontari.



Effettuate le consegne e gli scambi dei materiali, i tecnici che hanno lavorato fino ad oggi sono rientrati verso il Friuli Venezia Giulia. Dopo una riunione con gli assessori in Comune si è deciso che i tecnici del Cnsas - Fvg alloggiati a Pietracamela si sposteranno a Intermesoli per lavorare sui cosiddetti moduli abitativi provvisori (Map), ovvero quelle abitazioni fornite dalla Protezione Civile dopo il terremoto del 2009. Sono ancora abitati e sono strutture molto leggere che reggono un carico molto inferiore a quello delle case in muratura.

Il lavoro qualificato e veloce dei tecnici Cnsas - Fvg è stato apprezzato e riconosciuto come di grande aiuto e utilità: «La gente del posto non fa che ringraziarci - dice il vicepresidente del Soccorso Alpino regionale Sergio Buricelli, che si trova in Abruzzo da sabato scorso - ma oltre a questo le centrali operative locali sanno che possono contare su una squadra altamente specializzata e composta da tecnici con competenze articolate, dai tecnici istruttori, a quelli da elisoccorso, ai sanitari».