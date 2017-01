Apre Agriest. Fino a domenica Fiera occupata da 250 espositori

UDINE - Apre l’annata agraria, apre Agriest. Una concomitanza che ha caratterizzato la storia e anche il successo della fiera agricola, al via giovedì 26, a Udine Fiere, per la 52^ edizione. Fino a domenica 29 gennaio, stand aperti dalle 9.30 alle 18.30 per incontrare 250 espositori, per vedere in diretta e toccare con mano i risultati dell’innovazione applicata alle macchine e alle strumentazioni per lavorare in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente.

Al convegno inaugurale si parlerà di biodiversità e sostenibilità

Al centro della prima giornata di Agriest i lavori del convegno inaugurale su 'Tecnologia e innovazione al servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità' (inizio alle 10.30 in sala Bianca) con gli interventi di apertura da parte del presidente di Udine e Gorizia Fiere Luisa De Marco, dell’assessore regionale alle risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli al quale spetteranno anche le conclusioni, e del presidente della Federazione BCC del Fvg Giuseppe Graffi Brunoro. A introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, direttore dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, il direttore dell'azienda agricola Servadei, Raffaele Testolin e Romeo Cuzzit, della direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche. Successivamente, saranno presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del convegno, con l'illustrazione di buone pratiche in settori diversi e importanti dell'economia agricola regionale. A parlarne saranno le aziende Jermann, Della Torre Valsassina e Giacomelli Carlo. Moderatore del convegno sarà il giornalista Rossano Cattivello, Direttore del settimanale «Il Friuli.

I temi trattati dalla Fiera

Al termine dei lavori ci sarà il taglio del nastro di Agriest Tech 2017 e la visita dei padiglioni, tutti occupati dai prodotti in esposizione meccanica agraria e meccanizzazione agricola (lavorazione, semina, concimazione; macchine e impianti per il comparto agricolo e forestale, per l’agroindustria e industria del legno, per il verde e il giardino), protezione delle piante e delle colture, energie rinnovabili, bioenergie e biomasse, agricoltura di precisione (satellitari e droni…), automazione e controllo dei processi di gestione, tecnologie, strumenti e apparecchiature per il monitoraggio, la gestione e la salvaguardia dell’ambiente per il controllo della sicurezza, antinfortunistica, viticoltura ed enologia, zootecnia, mangimi e foraggi, sementi, vivaistica, fertilizzanti, edilizia rurale (strutture, materiali, serre, impiantistica), animali da cortile.

Tutto il programma convegni e incontri su www.agriest.it.