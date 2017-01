Furto all'Unieuro del Città Fiera: bottino da 60 mila euro

MARTIGNACCO - Il bottino si aggira sui 60 mila euro (la cifra potrebbe essere a difetto). I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira il negozio Unieuro del centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco.

I ladri sono entrati in azione verso le 2 di notte: con piede di porco, martelli, asce sono riusciti a forzare l'ingresso del punto vendita, che sorge nella parte nuova del centro commerciale, incuranti del sistema di videosorveglianza, portando via telefonini, tablet, videocamere e pc. A quanto pare dai primi accertamenti, sarebbero almeno 4 i malviventi entrati in azione, a volto coperto.

Tutto è durato pochi minuti, con i ladri che sono usciti dal retro (dalla stessa porta dalla quale erano entrati) facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono coordinate dalla Questura di Udine e coinvolgono, oltre alla polizia, anche i carabinieri.