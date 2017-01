Un giovedì all'insegna del cinema e del teatro

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma oggi, eccoli qui.

‘Luoghi e storie fra deportazioni e campi di concentramento’

Giovedì 26 gennaio alle 20.30 nella parrocchia di San Pio X si parlerà invece di ‘Luoghi e storie fra deportazioni e campi di concentramento’, con interventi di Giorgio Ganis, Elio Varutti e Tiziana Menotti.

‘Bucefalo il pugilatore’

Giovedì 26, alle 20.45, al teatro Nuovo, andrà in scena ‘Bucefalo il pugilatore’, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Alessio De Caprio con Fabio Raspa alla fisarmonica. Il pubblico rivivrà le vicende di Lazzaro Anticoli detto Bucefalo, ebreo romano, venditore ambulante, pugile per passione il cui destinò si infrangerà nel 1944 alle Fosse Ardeatine.

Visi(On)Jazz

Giovedì 26 gennaio, alle 20.30, al bar del Visionario Renato Strukelj e Gaetano Valli proporranno Intermodulation, un omaggio ai più prestigiosi duo jazz pianoforte-chitarra, da Bill Evans- Jim Hall a Fred Hersch- Julian Lage. Il concerto sarà ad ingresso libero. Visi(On)Jazz è organizzato dal Visionario in collaborazione con Nevio Zaninotto. Tutti i concerti hanno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

Cinema a Udine e Gemona

In occasione del Giorno della Memoria - giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto celebrata ogni 27 gennaio, in ricordo dell’anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz - arriva al Visionario, in collaborazione con il Comune di Udine, ‘Il viaggio di Fanny’ di Lola Doilon, ispirato alla storia vera della tredicenne Fanny Ben-Ami. Il film sarà in programma al Visionario giovedì 26 e venerdì 27 gennaio alle 15 e 19.50 e al Cinema - Teatro Sociale di Gemona giovedì 26 alle 18 e 21 e venerdì 27 gennaio alle 17, 19, 21. Per maggiori informazioni sul programma e sulle tariffe del film consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.