Radiologia: 1° posto della scuola di specializzazione alla gara nazionale di diagnostica

UDINE – Primo posto per la Scuola di specializzazione in radiologia diagnostica dell’Università di Udine nella gara dedicata alla soluzione di casi clinici radiologici svoltasi al Congresso nazionale di radiologia. Il gruppo di quattro specializzandi che rappresentavano la Scuola, diretta da Chiara Zuiani, ha vinto la competizione scientifica che ha visto confrontarsi i team di oltre quaranta Scuole di radiologia del nord e centro Italia. I quattro allievi della Scuola udinese sono Iliana Bednarova, Adriana Nitti, Martina Zanotel e Michele Zerial.

La gara consisteva nella soluzione, in pochi minuti, di casi clinici di diagnostica per immagini, cioè dover identificare rapidamente i reperti chiave sull’immagine proiettata sullo schermo e scegliere la risposta esatta fra più opzioni. Per questo importante risultato, la direttrice della Scuola ha ringraziato gli specializzandi istituendo un premio in memoria del padre, Aldo Zuiani, recentemente scomparso, che permetterà loro di partecipare al Congresso europeo di radiologia che si terrà a Vienna a marzo. «Si tratta di un importante momento di incontro e crescita scientifico-culturale per tutti i professionisti del settore – sottolinea la professoressa Zuiani –, ma in particolare per i professionisti più giovani».

In vent’anni di attività la Scuola di specializzazione in radiologia diagnostica dell’Ateneo friulano, aperta nell’anno accademico 1996-97 da Massimo Bazzocchi che l’ha diretta fino a dicembre 2015, ha formato più di un centinaio di medici specialisti in radiologia. Questi professionisti lavorano ora in Friuli Venezia Giulia e nel resto d’Italia, ma anche in importanti università all’estero, in particolare negli Stati Uniti, a Pittsburg, e in Europa, a Vienna e Zurigo. La didattica frontale della Scuola di radiologia diagnostica udinese, che attualmente conta 31 specializzandi (laureati in medicina e chirurgia iscritti alla Scuola), è assicurata dai docenti universitari mentre quella professionalizzante è effettuata oltre che nell’Istituto di radiologia universitario, diretto da Chiara Zuiani, anche nelle strutture aggregate, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi di neuroradiologia, radiologia interventistica e d’urgenza dell’Azienda ospedaliero universitaria «Santa Maria Misericordia» di Udine.