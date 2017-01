Il Questore di Udine dispone i divieti di ritorno per 7 soggetti

UDINE - Negli ultimi giorni sono stati 7 i provvedimenti notificati ai responsabili di atti che hanno portato il Questore di Udine a destinare, a ciascuno di essi, il divieto di ritorno in specifici comuni.

M.S. cittadino italiano 25enne. A suo carico risultano precedenti penali per i reati contro la persona e diversi precedenti per comportamenti legati all’abuso di sostanze alcoliche. All’uomo è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Cividale del Friuli per 3 anni, dopo che, nella notte dello scorso lunedì è stato denunciato dal personale del Commissariato di Cividale per minacce gravi mentre si trovava all’interno di un esercizio pubblico. D.P.G. cittadino italiano 59enne, ed i cittadini rumeni T.S.C. 36enne, G.N.A. 36enne e L.I. 24enne, in seguito alla segnalazione della stazione carabinieri di Aquileia, venivano sorpresi in attività sospette tanto da turbare la tranquillità e la sicurezza pubblica. Per ciascuno dei soggetti è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Aiello del Friuli per 3 anni.

M.A. cittadino pakistano 33enne, richiedente Asilo politico, rintracciato all’interno della struttura nonostante non risultasse ospite, quindi abusivamente usufruiva dei servizi esibendo un braccialetto identificativo appartenente a un altro soggetto. All’uomo è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Udine per 3 anni. A.I. cittadino pakistano 25enne, richiedente asilo politico, intrufolatosi abusivamente nella struttura di accoglienza allestita all’ex Caserma Cavarzerani, dopo essere già stato allontanato altre volte, veniva sorpreso nuovamente, nonostante avesse a proprio carico precedenti per la violazione delle norme circa la regolamentazione sugli stranieri. Allo stesso è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Udine per 3 anni.

I provvedimenti sono stati emessi a difesa della collettività nella considerazione che il protrarsi della permanenza dei soggetti in tali luoghi avrebbe potuto costituire ulteriore pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, quindi, gli stessi sono stati allontanati, secondo le disposizioni del questore.