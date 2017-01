Edilizia scolastica: sarà il Tar Fvg e esprimersi a giugno

UDINE - Il Tar Fvg si esprimerà nel merito del ricorso presentato dalla Provincia di Udine contro la Regione Fvg per la nomina del Commissario ad acta che ha approvato il piano di subentro in materia di edilizia scolastica. Mercoledì, la Camera di Consiglio, non ha respinto la sospensiva presentata dalla Provincia di Udine, ritenendo «che la complessità delle questioni necessitino dell’approfondimento proprio della fase di merito» e «con la sollecita definizione del giudizio». L’udienza pubblica, infatti, si terrà il 7 giugno.

A dare notizia dell’ordinanza del Tar Fvg, è stato il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini. «Per noi si tratta di un risultato importante: non c’è la non accoglienza del nostro ricorso da parte del Tar Fvg anzi, la decisione di entrare nel merito. A questo punto, visti anche i precedenti esiti dei ricorsi sui Commissari ad acta inviati nei Comuni, la Regione dovrà posticipare il passaggio della competenza sulle scuole, ora fissata al 1 aprile, al 31 agosto 2017 come avevamo inizialmente chiesto. O, comunque, almeno dopo il 7 giugno. Si tratta – ha aggiunto Fontanini – di un altro segnale interessante, quello del Tar, che cerca di riportare nei binari il corretto rapporto tra gli enti. Abbiamo una Regione che legifera continuamente su questa riforma degli enti locali, giunta alla 15ma modifica, un vero e proprio pasticcio. Una Regione arrogante nei confronti, in particolare della Provincia di Udine ma anche dei Comuni, una Regione che anche dopo il 4 dicembre sta continuando nella sua azione a tamburo battente, malgrado il voto popolare abbiamo riconfermato in Costituzione la presenza delle Province».

La Provincia di Udine è stata assistita dall’avvocato Teresa Billiani che ha ripercorso le tappe e le motivazioni che hanno portato l’amministrazione provinciale a impugnare gli atti della Regione e in particolare la nomina del Commissario ad acta, la proposta di piano di subentro in materia di edilizia scolastica e le conseguenti delibere della giunta regionale. In particolare, nel corso dell’udienza, è stata segnalata l’illegittimità del provvedimento legato al commissario ad acta che ha esautorato il potere e l’autonomia della Provincia, evidenziato che la proroga della competenza in materia di edilizia scolastica al 1 aprile 2017 fissata con la legge di stabilità non esisteva a livello giuridico fino al 9 gennaio data di pubblicazione della finanziaria stessa creando problematiche a livello di responsabilità sui plessi stessi (nei primi giorni di gennaio si sono verificate problematiche nelle scuole a causa del gelo di cui si è dato conto anche tramite un verbale del Comando dei Vigili del Fuoco). Il collegio di Trieste era anche a conoscenza dell’ordinanza del Tar del Lazio del 20 gennaio, nella quale il tribunale amministrativo, in ordine ai ricorsi presentati da alcuni comuni della Campania in materia di associazionismo obbligatorio e nomina dei commissari che si sostituiscono agli enti pubblici previsto anche nella legge Delrio, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale ritenendo che le unioni obbligatorie dei Comuni ledano tutti gli articoli della Costituzione che violano l’autonomia. Un’ulteriore pronuncia che rafforza e conferma quello che la Provincia di Udine e i Comuni, protagonisti di questa riforma, vanno dicendo da numerosi mesi.