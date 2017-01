Chiama i carabinieri per sedare una rissa ma li oltraggia: denunciato

TARVISIO – Prima chiama i carabinieri per una rissa scoppiata nel suo locale, poi è lui stesso a offendere i militari intervenuti sul posto beccandosi una denuncia. E’ successo a Tarvisio, dove il titolare di un locale pubblico, un 58 enne del posto, ha telefonato al 112 per segnalare una rissa tra avventori ubriachi.

All’arrivo dei carabinieri, però, era lo stesso titolare ad assumere un atteggiamento oltraggioso nei confronti della pattuglia. Per questo il 58enne è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e somministrazione di bevande a persone in manifesto stato di ubriachezza.