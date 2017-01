Il colosso giapponese Kito guarda al Friuli per i suoi investimenti

UDINE - Un territorio dove il saper fare rappresenta il vero vantaggio competitivo che si traduce in un manifatturiero di altissimo livello, con prodotti di ottima qualità capaci di competere tranquillamente nel mercato globale. Ed è grazie ad aspetti come questo che il Friuli Venezia Giulia diventa molto attrattivo per gli investitori esteri che poi decidono di venire a fare impresa nel nostro territorio.

È questa l'immagine che il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, ha tratteggiato a Udine, nella sede di Confindustria a Yoshio Kito, Ceo di Kito Corporation, il colosso mondiale delle catene che di recente ha acquisito la Weissenfels di Tarvisio. Oltre all'imprenditore nipponico, la delegazione era composta da Masatomo Sakairi, chief strategy officer di Kito corporation nonché Raffaele Fantinelli, amministratore delegato di Kito Chain Italia Srl.



Il core business di Kito Chain è la produzione di catene per il sollevamento e trasporto di materiali. Ha 17 sedi in 13 Paesi e distribuisce il proprio prodotto in più di 50 nazioni. Di recente si è affacciata con la produzione anche in Italia con l'acquisto, nel 2016, della Weissenfels di Tarvisio. I suoi mercati di riferimento sono quello del Giappone (22,7% delle vendite), il continente americano (30% circa), Cina (13,3), Asia (9,5) ed Europa (3,3).

Il presidente di Confindustria Udine, Matteo Tonon, ha accolto gli ospiti ricordando che «Confindustria è la casa degli imprenditori» e ha ripercorso la storia dell'Associazione, illustrandone la mission a supporto degli associati sul fronte della rappresentanza e dei servizi di consulenza alle imprese e l'articolazione nei diversi settori produttivi e merceologici, che spazia dalla manifattura ai servizi.



Tonon ha affermato che «in Regione si è impostato un positivo percorso che ha posto al centro dell'agenda la questione industriale, l'attrattività degli investimenti e la crescita complessiva del sistema produttivo e della competitività del sistema territoriale». «In quest'ottica, l'investimento di Kito nel sito industriale dell'ex Weissenfels - ha ricordato Tonon - ci fa particolarmente piacere perché rappresenta un segnale incoraggiante per il territorio e pone le basi per l'auspicato rilancio di un'azienda importante,che è legata alla nostra Associazione anche nel nome del nostro past president, il cavaliere Carlo Melzi».

Lo scopo principale del vertice svoltosi in Confindustria è stato quello di presentare all'imprenditore nipponico uno spaccato di ciò che può offrire il Friuli Venezia Giulia agli imprenditori esteri. A tal proposito, Bolzonello ha illustrato una serie di vantaggi competitivi che sono propri di questo territorio, «a partire dal sistema dei saperi, rappresentato dalle università, centri di ricerca e parchi tecnologici».