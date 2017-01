Supplenti non pagati per mesi: interviene la politica

UDINE - Interpellanza del MoVimento 5 Stelle Fvg sul caso dei supplenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia che non vengono pagati. "Vogliamo sapere se la giunta Serracchiani è a conoscenza di questa situazione - spiega la consigliera regionale Eleonora Frattolin -. Da mesi i supplenti temporanei della nostra regione non ricevono lo stipendio o lo ricevono solo parzialmente. Che cosa pensa di fare l'esecutivo regionale nei confronti del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per sbloccare questa situazione?»



«Queste persone hanno ricevuto gli stipendi arretrati relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, con somme decurtate anche di 800 euro - precisa la portavoce del M5S -. Questo perché gli stipendi pagati in ritardo figurano come arretrati, una sorta di straordinario, dai quali vengono escluse detrazioni e bonus di 80 euro. A essere maggiormente danneggiati sono quindi i supplenti temporanei e chi percepisce una retribuzione complessiva annua non superiore a 8 mila euro. Questi docenti, infatti, con il riconoscimento delle detrazioni fiscali, sarebbero stati totalmente esenti dalla tassazione Irpef».



«A complicare il quadro il fatto che i pagamenti non sono gestiti dal ministero del tesoro, ma dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Vista l'importanza che hanno queste persone per la formazione dei nostri figli - conclude Frattolin - chiediamo alla giunta Serracchiani di intervenire il più rapidamente possibile».