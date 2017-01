Merce contraffatta scoperta dai carabinieri: nei guai una cinese

PALMANOVA - I carabinieri della stazione di Palmanova hanno proceduto al controllo di due attività commerciali in Bagnaria Arsa e Gemona del Friuli, entrambe legalmente rappresentate da una 43enne di nazionalità cinese.

Durante le verifiche è stata rinvenuta varia merce riportante noti marchi di fabbrica e verosimilmente contraffatti.

La merce, del valore commerciale di 25.000 euro, è stata posta sotto sequestro e la cittadina straniera è stata deferita in stato di libertà per le ipotesi di reato di vendita di merce contraffatta, per contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi e brevetti, nonché per ricettazione.