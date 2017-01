Corsa a palazzo d'Aronco: c'è anche Loris Michelini

UDINE - Consigliere comunale, ex capogruppo del Pdl, oggi Loris Michelini, ex democristiano, ex presidente di circoscrizione, è capogruppo di Identità Civica, che assieme a Per Udine, Pdl per Ioan, FI, Lega ed ex Udc compone l’arcipelago del centrodestra a palazzo d’Aronco. Michelini sottolinea che è sua intenzione non abdicare e che quindi, «come mi aveva chiesto Adriano Ioan», andrà fino in fondo. Come? Intanto proponendo una sua candidatura a sindaco di Udine e bocciando quelle di Bertossi e Colautti: «Perché la gente e gli udinesi hanno voglia di aria fresca e volti nuovi».

Alle prossime comunali quante liste di centro destra ci saranno?

«Mah, innanzi tutto bisogna capire se Berlusconi farà l’accordo con il Pd. Nel caso, gli eventuali contraccolpi in periferia saranno inevitabili».

Diversamente…?

"Lega, Fratelli d’Italia, la Destra di Pezzetta, quella di Salmè e, ovviamente, noi delle civiche».

Ritiene possibile una fusione tra le civiche?

«Personalmente, terrò fede alla promessa fatta ad Adriano e cioè mantenere in vita la lista di Identità Civica. Sono disposto anche a rimanere da solo. Quanto alla domanda specifica, resta da capire se della partita ci sarà anche Autonomia Responsabile del collega Lorenzo Bosetti».

Ma si profilano anche altre, eventuali civiche. Una sicuramente la farà Enrico Bertossi; l’altra, probabilmente Alessandro Colautti.

«Parrebbe di sì».

A suo avviso, Bertossi dove si collocherà?

«So che lo avrebbero proposto Saro e Cecotti. Lui è vicino alle categorie economiche e quindi potrebbe contare su diversi esponenti delle medesime».

Detto questo…

«Lui ha fatto capire che vorrebbe essere il sindaco di tutto il centrodestra. Ha aggiunto che si dimette da Informest, la carica ottenuta da Serracchiani per il suo appoggio alle regionali, proprio per mettersi a disposizione di Udine. Però…».

Però?

«Mi pare che sia Forza Italia, sia la Lega gli abbiano già detto di no».

Voi, invece?

«Noi come lista civica presenteremo un nostro candidato. Poi valuteremo la possibilità di accordarci con Bertossi e Colautti».

Ha valutato l’ipotesi delle primarie?

«Personalmente le farei, ma non credo che le altre forze di centrodestra le vogliano».

A quel punto, allora, che si fa?

«Ritengo che sarebbe opportuno sedersi attorno a un tavolo per capire quale sarebbe il candidato sia in grado di piacere agli udinesi, sia di tenere assieme una coalizione composita, sia di dare un forte segnale di novità».

Bertossi e Colautti non li ritiene due 'novità'?

«Vede, bisogna capire se Udine vorrebbe votare una persona esperta e conosciuta. Fosse così, avrebbero le carte in regola. Noi come civica vogliamo un centrodestra in grado di prendere decisioni senza i filtri dei partiti e senza intrusioni esterne. Penso alla Protezione Civile che non può essere centralizzata. Ma penso anche a quello che è successo con le Uti e le Province. Ripeto, nessuno deve intromettersi in maniera autoritaria o calata dall’alto nel governo della città. Restiamo, come civica, comunque profondamente ancorati a certi valori come la famiglia, il crocefisso, la sicurezza, i controlli, la giustizia certa».

Quindi il suo è un no a Bertossi e Colautti

«Dico soltanto che servirebbe un segnale di vera novità e discontinuità rispetto al passato».

E per fare questo?

«Servono esperienza e blasone, certamente. Ma soprattutto idee nuove, aria fresca e volti nuovi».

Tracci lei allora l’identikit del candidato.

«Ioan sarebbe stata la persona ideale e sono certo che sarebbe stato super-vincente. E non lo dico soltanto io. Io non sono lui, ma sono pronto a candidarmi. Come civica non possiamo esimerci dal proporre un nostro nome e io do la mia disponibilità».

Per dire e proporre che cosa?

«Per dire che prima viene Udine. Prima della Regione. Prima di Roma. Bisogna ribaltare l’approccio. Fare un po’ come ha fatto Trump che ha dato assoluta priorità all’America. La gente è stanca di certa politica. Il rischio di astensione è in crescita. Noi, come civiche crediamo di offrire una sponda».

Nel centrodestra si è fatto anche il nome di Fontanini. Cosa ne pensa?

«Che sarebbe una candidatura legittima. Lo ripeto, io sono per discutere con tutti. Tra l’altro, della partita ci sarà anche Sergio Bini che si è già detto disponibile a dare una mano alla città».

Lei che parla di novità non si considera un eventuale riciclato?

«Ho fatto politica e ho portato acqua soltanto per Udine come consigliere comunale. E sono sempre arrivato primo come preferenze».

Lei invoca un grande rinnovamento, ma se passa il proporzionale i partiti avranno grande potere nella scelta dei candidati.

«Ripeto che la gente è stufa di politica e politicanti. Dunque indietro non si torna».

Concludiamo da dove siamo partiti. Come reagirebbe lei a un accordo Pd-Berlusconi?

«Ribadisco che bisognerà capire se l’eventuale accordo sarà declinato anche in chiave locale. Nel caso le carte sarebbero rimescolate. E noi, dovesse accadere, staremo da un’altra parte». (d.pe)