J’Arrive, un nuovo fine settimana dedicato al condottiero Napoleone

UDINE - Grande successo per la mostra ‘Napoléon Bonaparte – J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, ospitata fino al 26 febbraio per questa sua prima proposizione europea nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine. Da domani al via un nuovo fine settimana dedicato al condottiero che ha cambiato la storia dell’umanità. Tante le novità per questo weekend, a cominciare dalle visite guidate aperte a tutti che si terranno a orari prefissati nei giorni di venerdì 27 (alle 16.30), sabato 28 (alle 11 e alle 16.30) e domenica 29 gennaio (alle 11 e alle 15). A guidare i visitatori durante la mostra sarà un personaggio d’eccezione, Paolo Foramitti, storico napoleonico e presidente per il Nord Italia dell’associazione francese di studi napoleonici ‘Le Souvenir Napoléonien’. Un’occasione da non perdere per gli appassionati, che potranno usufruire di questa opportunità al prezzo complessivo di 13 euro (che comprende biglietto di ingresso più guida).

‘Aperitivi con Napoleone’

Dopo il successo dell’incontro ‘Lettere da Campoformido’, tornano invece sabato 4 febbraio (alle 11) gli ‘Aperitivi con Napoleone’ con l’appuntamento dal titolo ‘Leggende di Napoleone in Friuli’, parteciperanno le professoresse Daniela Pegoraro e Annarosa Toffoli, che presenteranno le leggende e i racconti sulla presenza di Napoleone in Friuli, raccolte e pubblicate a seguito di una attività svolta dagli alunni Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Mortegliano – Castions di Strada. Storie che parlano di amori tra le belle friulane e i francesi, di tesori perduti e ritrovati, e anche di Josephine, l’affascinante moglie di Napoleone, che lo accompagnò in Friuli Venezia Giulia.

La mostra

L’appuntamento con la mostra ‘J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, si rinnova tutti i fine settimana, il venerdì e sabato (orario 10-13 e 15-18) e la domenica (orario 10-18) fino al 26 febbraio. ‘J’Arrive’ propone al pubblico una straordinaria collezione di oggetti originali dell’epoca e personali di Napoleone. Oggetti, armi, uniformi, documenti che evocano diversi aspetti della vita del condottiero, dai trionfi militari alla sua vita strettamente intima e privata, restituendo un quadro a tutto tondo della società e del costume dell’età napoleonica. La mostra ‘J’Arrive, le cinque facce del trionfo’ è organizzata da Zenit srl con Fondation Napoléon e Les Invalides, in collaborazione con il Comune di Udine e Civici Musei e l’Agenzia PromoTurismoFvg.