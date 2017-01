Donna scippata in via Dormisch

UDINE - Una donna udinese è stata scippata in via Dormisch. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa: la signora aveva parcheggiato l'auto in via Cadore e a piedi stava raggiungendo via Dormisch. A un certo punto due uomini le si sono avvicinati e le hanno strappato la borsetta, dileguandosi in tutta fretta.

All'accaduto hanno assistito dei passanti, che si sono avvicinati alla donna, comprensibilimente sotto shock, dopo aver avvisato i carabinieri, giunti sul posto con tre pattuglie.

Oltre al furto, il disagio per essere rimasta senza documenti e chiavi dell'auto.