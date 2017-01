Torna la nazionale a Udine: l'11 giugno sfida contro Liechtenstein

UDINE – Sarà Udine a ospitare la gara della Nazionale il prossimo 11 giugno alle 20:45: l'Italia tornerà a calcare il prato dello stadio Friuli in occasione della sfida contro Liechtenstein, valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo di Russia 2018. Una scelta che continua a premiare il nuovo impianto bianconero, pronto anche per ospitare i match della Fase Finale del Campionato Europeo Under 21 del 2019, assegnato dal Comitato Esecutivo della Uefa all’Italia.

Gli Azzurri, che il 24 marzo a Palermo riprenderanno il cammino nelle qualificazioni con l’Albania, giocheranno per l’ottava volta nella loro storia a Udine, dove sono imbattuti avendo collezionato 5 successi e 2 pareggi, compreso l’1-1 in amichevole con la Spagna nell’ultimo incontro disputato lo scorso 24 marzo. L’unico precedente dell’Italia con il Liechtenstein risale invece alla gara giocata due mesi fa a Vaduz, terminata con il successo per 4-0.

«Per Udine è un grande onore accogliere nuovamente gli Azzurri per un altro appuntamento così importante dopo aver ospitato pochi mesi fa, a fine marzo, l'amichevole di lusso con la Spagna. Questo è un regalo straordinario alla città. Un risultato reso possibile unicamente dal nuovo stadio, un impianto all'avanguardia che sicuramente anche in questa importante occasione saprà offrire un bellissimo colpo d'occhio». Questo il commento del sindaco di Udine, Furio Honsell. «Ringrazio la Federazione italiana, insieme con l'Udinese Calcio, per l'opportunità che viene data a Udine - Honsell -. Faremo di tutto per offrire agli Azzurri la migliore accoglienza possibile da parte della città».