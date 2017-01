Scontro auto-moto in viale Palmanova: centauro ferito

UDINE – Grave incidente, nel pomeriggio di venerdì, in viale Palmanova, all’intersezione con via Este. Un centauro di Martignacco è rimasto ferito in modo serio dopo uno scontro con un’auto, ed è stato ricoverato all’ospedale di Udine da un’ambulanza.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 18. Come ricostruito dalla Polizia locale, il conducente di un’autovettura, un 63enne di Udine, percorreva via Este in direzione di viale Palmanova quando, giunto all’intersezione con quest’ultima strada, è entrato in collisione con la motocicletta, una Yamaha.

Lo scontro è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. Immediato i soccorsi d parte del personale del 118. Qualche disagio per il traffico.