La Gsa in campo domenica contro una rinnovata Forlì

UDINE - La Gsa Udine affronterà questa domenica a Cividale, con inizio alle 18, l’Unieuro Forlì. La squadra romagnola, promossa la scorsa stagione proprio insieme ai friulani in serie A2, naviga attualmente in cattive acque trovandosi al penultimo posto in classifica, precedendo la sola Recanati appena sconfitta dai bianconeri. All’andata, però, fu Forlì, di un soffio, a imporsi sulla Gsa con il risultato di 74 a 71 e non c’è dubbio che gli uomini di Lardo covino voglia di rivincita.

Si affronteranno, però, due squadre ben diverse rispetto a quelle dell’andata e stavolta non solo a causa degli infortunati in casa udinese.

Tra le fila dei romagnoli si stanno registrando molti avvicendamenti, a cominciare dalla panchina dove ora siede l’ex Virtus Bologna Valli e non più Gigi Garelli, già allenatore della Snaidero. Cambio anche nel reparto guardie dove, al posto di Blackshear (autore di 21 punti nel match di andata), Forlì schiererà il neo arrivato e pari ruolo Melvin Johnson, a Varese ad inizio a stagione che poi l’ha tagliato a metà dicembre. Tra gli ospiti mancherà anche uno degli uomini simbolo della promozione, Sebastian Vico, sacrificato per lasciare libero il posto da comunitario per l’arrivo di Ryan Amoroso. Quest’ultimo, che già si sta allenando agli ordini di Valli, non sarà però della partita a Cividale causa problemi burocratici legati all’arrivo del transfert dall’Argentina.

Un piccolo aiuto per i ragazzi di Lardo, chiamati a bissare la prova positiva di Recanati e a scacciare i fantasmi della partitaccia casalinga con Piacenza.