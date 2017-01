Stava ripulendo un bosco con la Protezione Civile: muore a 70 anni

FLAIBANO – Si è accasciato a terra, colto da un malore, mentre era impegnato come volontario di Protezione Civile, a ripulire un bosco zona Prati di Cooz. La vittima è Franco Pizzo, pensionato 70enne di San Odorico di Flaibano.

Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli altri volontari presenti in quel momento nel bosco, per Picco non c’è stato nulla da fare. Nemmeno i sanitari del 118 sono riusciti a salvargli la vita.

Una vera tragedia, che ha sconvolto la comunità locale, dove Picco era molto amato e conosciuto, sempre disponibile a dare una mano in caso di necessità, con la Protezione Civile e con la Pro Loco. Lascia la moglie e tre figli.