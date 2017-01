Orti urbani: il Comune mette a bando otto appezzamenti

UDINE - Per tutti i cittadini con il pollice verde l'amministrazione comunale mette a disposizione 8 piccoli appezzamenti negli orti urbani cittadini. È aperto fino al 15 febbraio il bando per l'assegnazione degli spazi verdi per la coltivazione gestiti dall'ufficio Rigenerazione urbana e Agenda 21 del Comune. Otto in tutto gli appezzamenti in attesa degli aspiranti ortisti: cinque in via Laipacco, all'interno del Centro diurno dei servizi delegati per le disabilità, uno in via Zugliano, due in via Bariglaria. Tre sono invece le categorie a cui si rivolge l'avviso pubblico: gli anziani (pensionati o comunque over 65) e le famiglie (in entrambi i casi i richiedenti devono risiedere a Udine e non avere proprietà o disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile). La disponibilità degli orti può essere richiesta anche da associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e onlus, purché con una quota prevalente di associati residenti all'interno del territorio comunale.

Gli orti di proprietà comunale sono destinati alla sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario, sono dotati ciascuno di acqua, contenitore per attrezzi, composter e spazi comuni. Il bando prevede un canone annuo forfetario di 48 euro a titolo di concorso spese per i consumi di acqua ed energia elettrica e di manutenzione straordinaria del lotto concesso. Le domande dovranno pervenire entro le 12.15 del 15 febbraio e permetteranno di indicare la propria preferenza nella scelta dell'orto. Alla scadenza dell'avviso seguirà una fase di valutazione delle richieste ammesse in vista della formazione di una graduatoria per ciascuna delle tre categorie previste dal bando.

Il bando e i moduli per presentare la domanda di assegnazione sono disponibili QUI. La modulistica è a disposizione anche anche presso l’Ufficio relazioni col pubblico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15, il lunedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 16.45. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio Rigenerazione urbana e Agenda 21 del Comune di Udine (via Lionello 1, tel. 0432 1272615 – 2525, e-mail: agenda21@comune.udine.it).