Agriest vince e convince: successo di pubblico e alta specializzazione

UDINE - «Una grande fiera, ricca, innovativa, propositiva, all’altezza del mercato e proiettata verso nuove sfide». E’ il commento generale raccolto in questi giorni tra i visitatori di Agriest Tech 2017 che chiude i battenti della 52^ edizione domenica sera. Un giudizio che assume ancora più peso visto che il 95% del pubblico di Agriest è fatto di imprenditori e operatori agricoli, tecnici e addetti ai lavori. L’offerta espositiva della manifestazione ha convinto anche numerosi agricoltori croati, sloveni e austriaci.

L’alto contenuto di tecnologia e innovazione dei macchinari esposti e l’impennata di afflussi registrata tra sabato e domenica consente a Udine e Gorizia Fiere di vedersi confermare la leadership fieristica nel settore primario del Nord Est Italia. Un risultato che l'organizzazione condivide pianamente con gli attori principali del successo, vale a dire gli espositori e i diversi partner, la Regione in primis attraverso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo.

Nelle quattro intense giornate della rassegna hanno riscosso un significativo successo le iniziative programmate dalla Direzione centrale: tra gli eventi promossi, in particolare i convegni su innovazione e mondo del web e le presenze nello stand dedicato al Programma di Sviluppo Rurale (Psr) dove i contatti specifici sono stati oltre 600. Molto interesse, in particolare, è stato manifestato dal pubblico per i bandi aperti e in apertura del Psr: la presenza della Regione ad Agriest è stata così un'occasione proficua di confronto con il territorio. Altrettanta partecipazione e interesse hanno accompagnato gli eventi curati dall’Ersa, i convegni e gli incontri formativi che anche la Fiera stessa ha promosso portando al centro del dibattito, insieme all’Unacma, la sicurezza, un tema estremamente attuale e direttamente collegato alla meccanizzazione in agricoltura.